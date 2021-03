ZDFinfo

Woche 11/21 Mittwoch, 17.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Macht und Machenschaften Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal Deutschland 2020 6.20 Macht und Machenschaften Das geheime System der Kartelle Deutschland 2017 7.05 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 7.50 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in Washington USA 2017 8.35 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 9.20 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs Deutschland 2018 10.05 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler Deutschland 2018 10.50 Sündenbabel Berlin Traumfabrik und Todesengel Deutschland 2020 11.35 Sündenbabel Berlin Utopie und Untergang Deutschland 2020 12.20 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 13.00 Hollywood Stories John Travolta USA 2019 13.30 Hollywood Stories Tom Cruise USA 2019 13.55 Hollywood Stories Anthony Pellicano - Der Promi-Detektiv USA 2019 14.20 Hollywood Stories Will & Jada Smith 14.50 Hollywood Stories Kylie Jenner USA 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 16.10 Hollywood Stories Gwyneth Paltrow USA 2019 16.35 Hollywood Stories Heath Ledger USA 2019 17.05 Hollywood Stories Johnny Depp USA 2019 17.30 Hollywood Stories Die weißen Oscars USA 2019 17.55 Hollywood Stories Kindesmissbrauch in der Traumfabrik USA 2019 18.20 Hollywood Stories #MeToo - Der Fall Harvey Weinstein USA 2019 18.50 Nicht ganz grün - Nebenwirkungen der Energiewende Frankreich 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 22.25 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 23.10 Leschs Kosmos Dürre Zeiten: Der Kampf ums Wasser Deutschland 2020 23.40 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 0.10 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 0.40 heute journal 1.05 Warum wir hassen Ursprung USA 2019 1.50 Warum wir hassen Fremde USA 2019 2.30 Warum wir hassen Propaganda USA 2019 3.10 Warum wir hassen Extremismus USA 2019 3.55 Warum wir hassen Völkermord USA 2019 4.35 Warum wir hassen Hoffnung USA 2019 Donnerstag, 18.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi USA 2018 6.00 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera Großbritannien 2018 6.45 ZDF-History Die geheimste Unterwelt der SS Deutschland 2019 7.30 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Krieg unter Tage Großbritannien 2018 8.15 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Die unterirdische Stadt Deutschland 2018 9.00 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Festung im Untergrund Deutschland 2018 9.50 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Im Schutz der Dunkelheit Deutschland 2018 10.35 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Feuer und Eis Deutschland 2018 11.20 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Netz aus Tunneln Großbritannien 2018 12.05 Geheime Welten - Reise in die Tiefe Versteckt im Felsen Großbritannien 2018 12.50 Wladiwostok - Russlands Boomtown am Pazifik Frankreich 2018 13.35 Putin - Russlands neuer Zar Frankreich 2018 14.20 Putin und die Mafia Großbritannien 2019 15.05 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 15.50 Russlands Fightclubs - Mit Fäusten aus der Armut Großbritannien 2020 16.35 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 17.20 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben USA 2018 18.05 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 2019 18.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Die zweite Erde USA 2018 19.35 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 23.10 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 0.00 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 0.40 heute journal 1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Neutronensterne USA 2018 1.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sternenexplosion USA 2018 2.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Architekten des Alls USA 2018 3.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Kosmische Nebel USA 2018 4.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der interstellare Raum USA 2018 4.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Anfang USA 2018 Freitag, 19.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Dunkle Energie USA 2018 6.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Außerirdisches Leben USA 2018 7.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Saturn USA 2018 7.50 forum am freitag 8.10 Frontal 21-Dokumentation Turbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in Brandenburg Deutschland 2021 8.55 auslandsjournal Deutschland 2021 9.25 "New York Times"-Reportage Mit dem Taxi in den Ruin USA 2018 9.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs Großbritannien 2016 11.20 Whitey - Mafiaboss und FBI-Informant USA 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 1.10 Ägyptens Totenstadt - Die Geheimnisse von Sakkara Ägypten 2018 1.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 2.40 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 3.20 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 4.05 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun Großbritannien 2014 4.50 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses Großbritannien 2014

