ZDFinfo-Doku über "Das Geheimnis von Schloss Chantilly"

Das Schloss Chantilly zählt zu den prächtigsten Bauten Frankreichs. Am Freitag, 5. März 2021, 20.15 Uhr, beleuchtet ZDFinfo in der Dokumentation "Das Geheimnis von Schloss Chantilly" die Geschichte des außergewöhnlichen Bauwerks. Der Film von François Tribolet erklärt die verschiedenen Bautechniken und nimmt die Herausforderungen bei der Erbauung des Schlosses unter die Lupe. "Das Geheimnis von Schloss Chantilly" ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.

Im 16. Jahrhundert ließ Herzog Anne de Montmorency Chantilly in ein Renaissance-Schloss mit großer Parkanlage verwandeln. Später hinterließen die Herzöge von Condé, die zwischen 1643 und 1830 hier residierten, ihre Spuren: Sie stießen dem Umbau zu einer barocken Anlage an. Der Herzog von Aumale errichtete das in der Revolutionszeit zerstörte Gebäude um 1830 im Stil des Historismus neu. Er erweiterte die prachtvollen Stallungen und entwarf eine Kunstgalerie, um seine außergewöhnlichen Sammlungen zu präsentieren. Nach dem Louvre stellte er im Schloss Chantilly die zweitgrößte Sammlung antiker Gemälde in Frankreich zusammen, dem heutigen "Musée Condé".

