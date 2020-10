ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 29. Oktober 2020

MainzMainz (ots)

Woche 50/20 Dienstag, 08.12. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Feuer vom Himmel Wie der Krieg das Fliegen lernte Großbritannien 2018 "Herrenmenschen für den Kaiser: "Ober Ost"" entfällt 19.30 Feuer vom Himmel Luftkampf über Schützengräben Großbritannien 2018 20.15 "Schwarze Schmach am Rhein" Die Leiden der Besatzungskinder Deutschland 2018 21.00 La Belle Époque Paris um 1900 Frankreich 2019 (weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 44/20 Freitag, 30.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 #vanlife - Leben im Camper USA 2020 6.20 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 7.05 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 7.50 forum am freitag 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal - die doku: Chinas großer Plan China 2020 9.25 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 11.20 Extinction Rebellion - Radikal fürs Klima Deutschland 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 21.40 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 22.25 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 23.05 Terra X Schätze aus dem Eis Deutschland 2013 23.50 Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem Eis Deutschland 2014 0.35 heute journal 1.00 Burgen - Steinerne Macht Meister und Maurer Großbritannien 2014 1.45 Burgen - Steinerne Macht Das perfekte Bollwerk Großbritannien 2014 2.30 Burgen - Steinerne Macht Welt der Ritter Großbritannien 2014 3.15 Die Superburg des Richard Löwenherz Frankreich 2019 4.00 Da Vinci Code an der Loire Das Geheimnis von Schloss Chambord Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

