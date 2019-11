ARD Das Erste

Das Erste: Ochsenknechts gegen "Quizduell-Olymp": Uwe und Wilson Gonzalez zu Gast bei Jörg Pilawa

Am Freitag, 8. November, 18:50 Uhr im Ersten

Es ist der perfekte Auftritt von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und seinem ältesten Sohn Wilson Gonzalez. Das eingespielte Team ergänzt sich nicht nur im wahren Leben, auch den "Quizduell-Olymp" scheinen sie problemlos in die Knie zu zwingen. Doch schaffen es die beiden Ochsenknechts, bis im Finale wirklich jede Frage korrekt zu beantworten und somit auch das "perfekte Spiel" abzuliefern? Die Auflösung gibt es am 8. November, ab 18:50 Uhr im Ersten. Prominente Teams fordern die besten Quizzer Deutschlands heraus - immer freitags in Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp". Auch für die Zuschauer geht es um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sich zehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich den Gewinn. Sollten die prominenten Herausforderer es tatsächlich schaffen, gegen drei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sie ihren Gewinn für einen guten Zweck. In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

