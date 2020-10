ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 20. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 43/20 Donnerstag, 22.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 6.20 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 7.05 "New York Times"-Reportage Mit dem Taxi in den Ruin USA 2018 7.25 "New York Times"-Reportage Tod in Tadschikistan USA 2018 7.50 "New York Times"-Reportage Das Ende der Auto-City USA 2018 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 "New York Times"-Reportage Schmutziges Handy-Gold USA 2018 8.35 "New York Times"-Reportage Killer als Kronzeugen USA 2018 9.00 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 9.45 auslandsjournal - die doku: Jung, Schwarz, Britisch Großbritannien 2020 10.30 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 11.15 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 12.00 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Escobars Erben - Die unsichtbaren Drogenbosse Der Terrorist Australien 2020 23.10 Escobars Erben - Die unsichtbaren Drogenbosse Der Programmierer Australien 2020 23.55 Escobars Erben - Die unsichtbaren Drogenbosse Der Kommandant Australien 2020 0.40 heute journal 1.10 Zwischen Wahn und Wahrheit Die Macht der Verschwörungstheorien Deutschland 2020 1.50 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 2.35 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 3.20 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 4.05 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator Frankreich 2017 4.50 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell