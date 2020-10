ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 20. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 43/20 Mittwoch, 21.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 7.40 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Erbarmungslos Jack Unterweger - Der Gefängnis-Poet Deutschland 2018 9.10 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018 9.55 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Der Mord Deutschland 2020 10.40 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Der Verrat Deutschland 2020 11.25 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Die Alibis Deutschland 2020 12.05 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Das Urteil Deutschland 2020 12.45 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 13.35 ZDFzoom Datenkrake Amazon Die dunkle Seite des Online-Riesen (von 22.45 Uhr) Großbritannien/Deutschland 2020 14.00 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017 14.45 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 15.35 Terra Xpress XXL Dreiste Betrüger Deutschland 2020 16.20 ZDFzoom Bei Anruf Abzocke - Betrug aus dem Callcenter Deutschland 2018 16.50 ZDFzoom Die dunkle Seite der Zeitarbeit Deutschland 2019 17.20 WISO-Dokumentation Ein Ex-Einbrecher packt aus Wie das eigene Zuhause sicher wird Deutschland 2020 18.05 Die Schadensfalle - Wenn Versicherungen tricksen Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Deutschland und der Klimawandel Die Fakten von Harald Lesch Deutschland 2020 22.25 Unter Strom - Energie von morgen Deutschland 2019 23.10 Unter Strom - Mobilität von morgen Deutschland 2019 23.50 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommt Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Wunderwerke der Weltgeschichte Chinas große Mauer Frankreich 2018 1.50 Wunderwerke der Weltgeschichte Petra - Felsentempel in der Wüste Frankreich 2018 2.35 Wunderwerke der Weltgeschichte Mont-Saint-Michel - Klosterfestung am Atlantik Frankreich 2018 3.20 Wunderwerke der Weltgeschichte Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken Frankreich 2018 4.05 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 4.50 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020

