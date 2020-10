ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 19. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 43/20 Mittwoch, 21.10. Bitte Programmänderung beachten: 15.45 Terra Xpress XXL Dreiste Betrüger Deutschland 2020 "Schnäppchenfrust aus Fernost - Was steckt hinter Joom, Wish & Co.?" entfällt (weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 22.10. Bitte Programmänderungen beachten: 11.45 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 "Der Austauschcop - Ein US-Polizist in Hamburg" entfällt 12.15 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 "ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

