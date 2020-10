ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 13. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 42/20 Mittwoch, 14.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.35 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 11.20 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Automobil Großbritannien/Deutschland 2019 12.05 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Roboter Großbritannien/Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 15.50 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Bermudadreieck Deutschland 2020 16.30 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Attilas Grab Deutschland 2020 17.20 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Schatz der Nibelungen Deutschland 2020 18.05 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Der Heilige Gral Deutschland 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Turmbau zu Babel Großbritannien 2017 0.40 heute journal 1.05 Saudi-Arabien - Öl,Tradition und Zukunft Neue Freiheit Niederlande 2019 1.50 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Macht der Prinzen Niederlande 2019 2.35 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Heilige Stätten Niederlande 2019 3.20 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Harte Wirklichkeit Niederlande 2019 4.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 Donnerstag, 15.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 6.40 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika Frankreich 2016 7.25 Kongos Superreiche - Luxus und Elend in Zentralafrika Frankreich 2020 8.10 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 12.40 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 13.25 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 14.10 Wunderwerke der Weltgeschichte Chinas große Mauer Frankreich 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 21.40 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 22.25 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 23.10 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 23.55 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 1.50 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 2.35 Mysterien des Mittelalters Der Krieger von Janakkala Großbritannien 2015 3.20 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby Großbritannien 2013 4.05 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell