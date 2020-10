ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 12. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 42/20 Dienstag, 13.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 6.55 ZDFzeit Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 7.40 Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher USA 2020 8.25 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 9.10 Das gespaltene Amerika Obama: Yes, we can! USA 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Wunderwerke der Weltgeschichte Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken Frankreich 2018 23.10 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 23.55 Die sieben größten Weltwunder der Antike Deutschland 2020 1.05 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 1.50 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 2.35 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 3.15 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Die Suche nach Mothman Deutschland 2020 4.00 Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte Das Bermudadreieck Deutschland 2020 (Weiter im Ablauf wie vorgesehen)

