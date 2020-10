ZDFinfo

Trump und die Fake-News-Macher: Neue ZDFinfo-Doku

ZDFmediathek-Seite mit rund 25 ZDFinfo-Dokus zur US-Wahl 2020

Unter US-Präsident Donald Trump nahmen Verschwörungsmythen von den einst abseitigen Rändern der US-Gesellschaft ihren Weg ins Zentrum des Weißen Hauses. Die neue Doku "Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher" veranschaulicht am Montag, 12. Oktober 2020, 21.45 Uhr, in ZDFinfo, welche Rolle das Bündnis zwischen dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones, dem langjährigen Trump-Mitarbeiter Roger Stone und dem US-Präsidenten dabei spielte - alle drei Strippenzieher im Kampf um Wahrheit und Lüge. ZDFinfo bietet rund um die Erstausstrahlung dieser PBS-Frontline-Doku von 20.15 Uhr bis nach Mitternacht fünf weitere Dokus zu Verschwörungstheorien in der jüngeren US-amerikanischen Zeitgeschichte.

Rund 25 ZDFinfo-Dokus zur diesjährigen US-Wahl sind ab Montag, 12. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek auf einer Schwerpunktseite unter https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku zu finden. Von "Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise" über den Zweiteiler "Das gespaltene Amerika" bis zu "Fahrenheit 11/9 von Michael Moore" bündelt ZDFinfo dort ein umfangreiches Programmangebot rund um die aktuellen US-Themen. Die Folge "Trump: America first! " aus "Das gespaltene Amerika" verzeichnete im September 2020 mit Abstand die meisten Sichtungen im Ranking der ZDFinfo-Dokus in der ZDFmediathek.

Die neue ZDFinfo-Dokumentation "Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher" von Michael Kirk und Mike Wiser stützt sich auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern von Alex Jones' rechtspopulistischer Website "InfoWars", politischen Insidern, Menschen, die Opfer von Verschwörungsmythen und Fake News geworden sind, und Experten, welche die Verbreitung von Fehlinformationen analysiert haben. "Labyrinth der Lügen" untersucht, wie Verschwörungsmythen als Werkzeuge der Manipulation eingesetzt werden und wie sie es in die höchsten Ebenen der amerikanischen Politik geschafft haben.

Der Doku-Abend in ZDFinfo am Montag, 12. Oktober 2020, in der Übersicht:

20.15 Uhr: "Zwischen Wahn und Wahrheit - Die Macht der Verschwörungstheorien" 21.00 Uhr: "Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär" 21.45 Uhr: "Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher" 22.30 Uhr: "ZDF-History: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 " 23.15 Uhr: "Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand" 24.00 Uhr: "Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte"

