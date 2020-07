ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 21. Juli 2020

Mainz (ots)

Woche 30/20 Mittwoch, 22.07. Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von Vilnius Kanada 2018 6.25 Die Wahrheit über den Holocaust Das Jahrhundertverbrechen Deutschland 2019 7.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Morde von Lebach Deutschland 2019 7.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Eltern unter Verdacht: Die Akte Monika Weimar Deutschland 2019 "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr" entfällt 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 9.25 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 10.10 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 10.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 11.40 Ermittler! Letzte Begegnung Deutschland 2020 12.10 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019 12.40 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012 13.25 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 14.10 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste Tscheka und Roter Terror Großbritannien 2018 14.55 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste KGB und Kalter Krieg Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 22.25 ZDFzeit Elizabeth II Die ewige Queen Deutschland 2020 23.10 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 23.55 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012 1.50 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste Tscheka und Roter Terror Großbritannien 2018 2.30 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste KGB und Kalter Krieg Großbritannien 2018 3.20 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste FSB und Putins Russland Großbritannien 2018 4.05 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 4.50 Balkan in Flammen Pulverfass Jugoslawien Deutschland 2019 Woche 30/20 Donnerstag, 23.07. Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 5.35 Balkan in Flammen Ein Land zerfällt Deutschland 2019 6.20 Balkan in Flammen Jugoslawien in Trümmern Deutschland 2019 7.05 ZDFzoom Kommando kaputt Was bei der Bundeswehr schiefläuft Deutschland 2020 7.35 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod Frankreich 2018 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Alte Bündnisse - neue Bedrohungen Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt Polen/Frankreich 2019 9.05 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? Deutschland 2019 9.50 Gefährlicher Atompoker - Iran, USA und das Nuklearabkommen Großbritannien 2019 10.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 11.20 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 12.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 12.50 Fatale Zusammentreffen Im Liebeswahn USA 2018 13.35 Fatale Zusammentreffen Die Hoffnung stirbt zuletzt USA 2018 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 22.25 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 23.10 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 23.55 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 0.35 heute journal 1.05 Gefährlicher Atompoker - Iran, USA und das Nuklearabkommen Großbritannien 2019 1.50 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 2.35 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 3.30 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

