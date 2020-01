Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Trumps Nahost-Plan

Stuttgart (ots)

Um des eigenen Vorteils willen riskiert Trump eine Menge. Nicht nur in der Region Israel, sondern sehr weit darüber hinaus. Dass die USA entgegen dem Völkerrecht und entgegen der Mehrheitsmeinung bei den Vereinten Nationen anerkennen, wie Israel seine Macht und Einflusssphäre per Besatzung ausdehnt, können andere Besatzermächte mit Wonne ins Feld führen, wenn es ihnen denn passt: Russland auf der Krim, die Türkei in Nordzypern oder Syrien, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zudem hat die israelische Siedlungspolitik so etwas wie eine Generalabsolution bekommen, auch wenn der weitere Siedlungsbau für vier Jahre gestoppt werden soll.

