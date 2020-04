ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 23. April 2020

Mainz (ots)

Woche 17/20 Freitag, 24.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 Mysterien des Weltalls Bausteine des Lebens Mit Morgan Freeman USA 2010 7.40 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 22.25 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 23.05 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 23.50 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 0.30 heute journal 1.05 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 2011 1.45 Die Science-Fiction-Propheten George Lucas: Star Wars USA 2011 2.25 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 3.10 Die Science-Fiction-Propheten Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report USA 2011 3.50 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 4.35 Die Science-Fiction-Propheten Jules Verne: Visionär der Moderne USA 2011 Woche 18/20 Freitag, 01.05. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 "ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 19/20 Samstag, 02.05. Bitte Programmänderungen beachten: 4.15 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019 "Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt 4.30 Ermittler! Dunkler Fjord Deutschland 2020 "Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfällt Sonntag, 03.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 Hitlers München Nazibauten in der bayerischen Metropole Deutschland 2007 "Böse Bauten: Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 04.05. Bitte Programmänderung beachten: 11.15 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019 "Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Ermittler! Dunkler Fjord Deutschland 2020 "Ermittler! - Verhängnisvoller Einbruch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 4.15 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Bio- Terrorismus" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 06.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Das Soja-Imperium - Hoher Preis für billiges Fleisch Frankreich 2018 "ZDFzoom: Der wahre Preis für den perfekten Apfel" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 20/20 Dienstag, 12.05. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 So entstand die Bundesrepublik 23. Mai 1949 "ZDF-History: Die RAF - "Phantom" ohne Gnade" entfällt Woche 21/20 Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 Täterjagd Der Fall Adeline Piet Frankreich 2018 "Täterjagd: Der Fall Akira Ojima" entfällt 10.00 Täterjagd Der Fall Jean-Raymond Blatti Frankreich 2018 "Täterjagd: Der Fall Guy Georges" entfällt 10.45 Täterjagd Der Fall Mathilde Croguennec Frankreich 2018 "Täterjagd: Der Fall Christophe Belle" entfällt 11.30 Täterjagd Der Fall Priscilla Ciatti Frankreich 2018 "Täterjagd: Der Fall Anne Barbot" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/20 Sonntag, 24.05. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Berlin Berlin Die Mauertoten Deutschland 2015 "Fernsehen in der DDR - Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 26.05. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Mythos Hadrian Großbritannien 2008 "Täter im Netz: Der Fall Bushby" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )

