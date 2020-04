ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 14. April 2020

Mainz (ots)

Woche 16/20 Freitag, 17.04. Bitte Programmänderung beachten: 8.45 auslandsjournal - die doku Die spanische Tragödie - Wie Corona ein Land überrollt Deutschland 2020 "auslandsjournal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 17/20 Samstag, 18.04. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 10.30 Im Niemandsland - Was Korea teilt "AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check" entfällt 11.15 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht 12.00 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 12.45 ZDFzeit Der große Warentest Richtig gut schlafen Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 14.15 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. Deutschland 2020 "Das Fielmann-Imperium - Der Marktführer im Qualitäts-Check" entfällt 15.00 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Chips, Veggie-Burger & Co. Deutschland 2020 "Skandal! Große Affären in Deutschland: Die Schlecker-Story" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Sonntag, 19.04. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Faszinierende Erde Küstenlandschaften "Die Trucker - Gehetzt, gestoppt, geliefert" entfällt "Die Trucker - Volle Ladung Stress" um 6.00 Uhr entfällt 6.15 Faszinierende Erde Gletscher "Die Trucker - Tag und Nacht auf Achse" um 6.30 Uhr entfällt 7.00 Faszinierende Erde Wüsten "Hochbetrieb auf dem Autohof: Zweite Heimat für Trucker" entfällt 7.45 Faszinierende Erde Vulkane "Diesel im Blut - Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste" entfällt 8.30 Faszinierende Erde Gebirge "Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier" entfällt 9.15 Faszinierende Erde Flüsse "Sklaven der Straße - Lohndumping in der Logistikbranche" entfällt 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 "Karthagos vergessene Krieger" um 9.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 20.04. Bitte Programmänderung beachten: 11.15 Ermittler! Tatort Berlin "Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 22.04. Bitte Programmänderung beachten: 10.15 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 23.04. Bitte Programmänderung beachten: "Leschs Kosmos: Zurück zum Mond - aber warum?" um 4.00 Uhr entfällt "Mysterien des Weltalls: Der große Bruder" um 4.15 Uhr entfällt Woche 18/20 Samstag, 25.04. Bitte Programmänderung beachten: 21.00 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Morde von Lebach Deutschland 2019 "Kampf um die Wahrheit - Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )

