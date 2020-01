ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 7. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 02/20 Mittwoch, 08.01. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall des Harvey Weinstein USA 2018 "Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz: Die Leichenbesiedler" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.50 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 14.20 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 22.25 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 23.10 Unter Gangstern Albanische Mafia Spanien 2019 23.55 Unter Gangstern Unter Gangstern: Baby-Mafia in Italien Spanien 2019 0.35 heute journal 1.05 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von Vilnius Kanada 2018 1.50 Der Nazi-Plan Saat des Bösen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 2.35 Der Nazi-Plan Aufmarsch zur Apokalypse Großbritannien/USA/Deutschland 2019 3.20 Der Nazi-Plan Mord an einem Volk Großbritannien/USA/Deutschland 2019 4.05 Der Nazi-Plan Welt in Flammen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell