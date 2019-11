ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristie Programmänderung

Mainz, 21. November 2019

Mainz (ots)

Woche 47/19 Freitag, 22.11. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.35 Terra X Atlantis der Nordsee Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 22.25 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 23.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 23.50 Oppenheimers Höllenfeuer - Der Vater der Atombombe 0.35 heute journal 1.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010 1.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010 2.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne USA 2010 3.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Schwarze Löcher USA 2009 4.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Galaxien USA 2010 4.40 Unser Universum Sind wir allein im All? Woche 48/19 Samstag, 23.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USA USA 2019 6.10 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 6.55 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 7.40 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017 8.25 Falsche Geständnisse - Verhört, erpresst, verurteilt 9.10 Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der Zukunft Schweiz/Italien/USA 2019 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017 10.25 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 11.10 Mythen-Jäger Das Jakobskissen Großbritannien 2014 11.55 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014 12.40 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014 13.25 Mythen-Jäger Veronika und das Schweißtuch Jesu Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 22.25 Mythen-Jäger Veronika und das Schweißtuch Jesu Großbritannien 2014 23.10 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 23.55 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 0.40 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014 1.25 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014 2.05 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014 2.50 Mythen-Jäger Die Suche nach der Arche Noah Großbritannien 2012 3.35 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 4.20 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell