ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 9. September 2019

Mainz (ots)

Woche 37/19 Dienstag, 10.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012 6.55 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste Tscheka und Roter Terror Großbritannien 2018 7.40 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste KGB und Kalter Krieg Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 Ermittler! Teenager im Visier 12.10 Ermittler! Im Dunkel der Nacht 12.40 ZDF-History Die geheimste Unterwelt der SS Deutschland 2019 13.25 ZDFzeit Putin und die Deutschen Deutschland 2019 14.10 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 14.55 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012 15.40 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 16.25 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste Tscheka und Roter Terror Großbritannien 2018 17.10 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste KGB und Kalter Krieg Großbritannien 2018 17.55 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste FSB und Putins Russland Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Lebenslang im Abseits - Sexualstraftäter in den USA USA 2018 23.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Kim Dotcom - Caught in the Web Neuseeland 2017 0.55 heute journal 1.20 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe 2.05 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen 2.50 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz 3.35 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 4.20 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell