Mainz, 29. August 2019

Mainz (ots)

Woche 35/19 Freitag, 30.08. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal 9.15 Mörderjagd Die Sklavenhalter 10.05 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 10.50 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 11.35 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 12.20 auslandsjournal - die doku Kampf um Kaschmir Indien/Pakistan 2019 13.10 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 13.50 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013 14.35 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013 15.20 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 (weiter im Ablauf) Neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 23.10 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 23.55 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 0.35 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Das Waffen-Virus Mit Morgan Freeman USA 2016 1.45 Mysterien des Weltalls Die verborgene Macht Mit Morgan Freeman USA 2016 2.25 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016 3.05 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben Mit Morgan Freeman USA 2016 3.45 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 4.25 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 (weiter im Ablauf) Woche 36/19 Samstag, 31.08. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 5.05 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 5.35 Mörderjagd Die Sklavenhalter (weiter im Ablauf) Donnerstag, 05.09. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 18.15 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018 18.45 Migration - Die Welt auf Wanderschaft 19.30 ZDFzeit Deutschland und die Flüchtlinge Die große Bürgermeister-Bilanz Deutschland 2019 Chemnitz - Ein Mord, der Mob und die Stadt - um 19.45 Uhr - entfällt! Donnerstag, 12.09. Bitte Programmänderungen beachten: 12.00 Chemnitz - Ein Mord, der Mob und die Stadt Deutschland 2019 Deutschland, Deine Ämter - um 12.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf)

