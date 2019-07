ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 30. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 31/19 Mittwoch, 31.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.25 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 11.25 Mördern auf der Spur Verschwundene Leichen Deutschland 2016 11.55 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016 12.25 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016 12.55 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 13.45 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 14.25 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 15.10 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 15.55 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 16.40 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 17.20 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 18.05 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 22.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 23.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 0.40 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 1.25 Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus Eine Spurensuche Deutschland 2019 2.10 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 2.55 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 3.40 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017 4.25 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 Woche 32/19 Donnerstag, 08.08. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Im Panzer auf Streife - US-Cops rüsten auf Frankreich 2019 "Das errechnete Verbrechen - Die Polizeiarbeit der Zukunft" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )

Original-Content von: ZDFinfo