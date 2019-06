ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Woche 24 und 30/2019

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung / Woche 24 und 30/2019 Woche 24/19 Freitag, 14.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 6.05 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 6.50 Fernsehen in der DDR Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes Deutschland 2018 7.35 forum am freitag 7.50 auslandsjournal Deutschland 2019 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Gegen den Terror 9.10 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Schlachtfelder der Vergangenheit 9.55 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz Kriegsgebiete 10.40 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 11.25 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Kuwait 12.10 Soldaten 12.55 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 21.40 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 22.25 Milliardengeschäft Porno - Gefahr aus dem Internet Deutschland 2018 23.50 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution 0.35 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 1.45 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015 2.30 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 3.15 UFOs Declassified - Die Geheimakten Die schwarzen Dreiecke USA 2017 4.00 UFOs Declassified - Die Geheimakten Panik in L.A. USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 30/19 Mittwoch, 24.07. Bitte Programmänderung beachten: 14.30 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen "Der große Betrug - Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 2.45 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen "Der große Betrug - Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell