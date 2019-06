ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 12. Juni 2019

Mainz (ots)

Woche 24/19 Donnerstag, 13.06. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 5.55 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 6.40 Reiches Bayern, arme Alte 7.25 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 "Miet-Wahnsinn in Deutschland - Ist Wohnen unbezahlbar? entfällt 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019 8.55 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 9.25 37° Trotz Arbeit keine Wohnung Wenn Mieten unbezahlbar werden Deutschland 2019 9.55 Albtraum Wohnen Verjagt, verdrängt und abkassiert Deutschland 2019 10.40 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 11.25 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019 11.55 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.55 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Atombombe im Vorgarten Geschichten aus dem Kalten Krieg 22.25 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015 23.10 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015 23.55 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 0.40 heute journal 1.05 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 1.50 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 2.50 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 3.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Habgier unter Genossen Deutschland 2018 4.35 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018

