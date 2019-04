ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 26. April 2019

Mainz (ots)

Woche 18/19 Samstag, 27.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.55 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator 8.40 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016 9.25 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 10.08 heute Xpress 10.10 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011 10.55 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.55 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 14.40 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 15.20 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.40 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 17.25 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 18.05 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 21.40 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 22.10 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 22.50 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 23.30 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 0.10 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 0.45 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.10 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016 2.50 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016 3.30 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 heute-show Woche 18/19 Sonntag, 28.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 6.20 Wüstenträume Dubai - Das Übermorgenland Deutschland 2014 7.05 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik 7.50 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen Von China nach Pakistan China/Kambodscha/Pakistan 2018 8.35 Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen Von Kirgisistan nach Duisburg Sri Lanka/Kirgisistan/Usbekistan/Oman/Frankreich 2018 9.20 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009 10.03 heute Xpress 10.10 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009 10.55 Frontal 21-Dokumentation Ausgewiesen! - Die "Polenaktion" 1938 Deutschland 2018 11.25 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 12.05 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 12.55 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018 13.40 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Verrat - Mai bis September 1938 Deutschland 2018 14.25 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 15.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Höllenfahrt - April bis August 1939 Deutschland 2018 16.00 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 16.45 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 17.30 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 18.10 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 18.55 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 22.25 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 23.05 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009 23.50 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009 0.35 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009 1.20 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009 2.05 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009 2.50 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009 3.35 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 4.25 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018 Woche 18/19 Montag, 29.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 5.55 ZDF-History Ein deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust Deutschland 2019 6.40 ZDF-History Skandal! Große Politaffären der Republik Deutschland 2019 7.20 ZDF-History Das war dann mal weg - Verschwundene Dinge unseres Alltags Deutschland 2019 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 ZDF-History Die Sixties ... gute Zeiten, wilde Zeiten! Deutschland 2019 8.55 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018 9.25 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011 10.10 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 10.55 Die Skelette in Dr. Franklins Garten Das Geheimnis der Craven Street USA 2014 11.40 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 12.25 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 13.05 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 13.40 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 14.25 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 15.10 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 15.55 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 16.40 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 17.25 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen 18.10 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Bio-Terrorismus 18.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Mysteriöse Strahlenwaffe ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 22.25 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 23.10 Mysterien des Weltalls Warum wird man Terrorist? Mit Morgan Freeman USA 2016 23.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor 0.35 heute journal 1.00 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 1.45 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-Tower Deutschland 2018 2.30 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015 3.15 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit 3.55 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell