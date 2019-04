ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 10. April 2019

Mainz (ots)

Woche 15/19 Freitag, 12.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 6.25 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 6.55 One Strange Rock - Unsere Erde Überleben mit Will Smith 7.40 forum am freitag 7.55 Frontal 21 Deutschland 2019 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 auslandsjournal Deutschland 2019 9.10 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik 9.40 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 10.25 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 11.10 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 11.55 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution 12.40 One Strange Rock - Unsere Erde Atem mit Will Smith 13.25 One Strange Rock - Unsere Erde Sturm mit Will Smith 14.10 One Strange Rock - Unsere Erde Schutz mit Will Smith 14.55 One Strange Rock - Unsere Erde Ursprung mit Will Smith ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2015 0.40 heute journal 1.10 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 1.55 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 2.40 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 3.25 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Der Dirigent der Welt Deutschland 2018 4.10 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 4.50 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 Woche 16/19 Mittwoch, 17.04. Bitte Programmänderung beachten: 19.30 auslandsjournal - die doku Balkan-Stories Der lange Weg nach Europa Österreich 2019 "Hinter den Kulissen des Brexit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 17/19 Mittwoch, 24.04. Bitte Programmänderung beachten: 2.00 auslandsjournal - die doku Balkan-Stories Der lange Weg nach Europa Österreich 2019 "Hinter den Kulissen des Brexit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )

