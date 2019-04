ZDFinfo

"Kampf um die Wahrheit": ZDFinfo-Doku über den Tod des Jeremiah Duggan

Am 27. März 2003 kam auf der Bundesstraße 455 nahe Wiesbaden frühmorgens ein britischer Student ums Leben - er wurde von zwei Autos überfahren. In der Dokumentation "Kampf um die Wahrheit: Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan" geht Carla Röthig der Frage nach, ob sich Duggan selbst das Leben nahm oder ob es sich um ein Verbrechen handelte. ZDFinfo zeigt die Doku am Samstag, 6. April 2019, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.

Die Aussagen der Unfallbeteiligten stützten die These eines Suizids. Doch Erica Duggan, Jeremiahs Mutter, will das nicht glauben. Denn eine Stunde vor seinem Tod rief der junge Mann seine Mutter in London an. Am Telefon habe er ängstlich gewirkt und sie darum gebeten, ihn aus Wiesbaden abzuholen. Sie glaubt, dass hinter Jeremiahs Tod die Mitglieder einer umstrittenen politischen Vereinigung stecken, mit der er kurz vor seinem Tod in Kontakt kam. Filmautorin Clara Röthig sprach mit Familie Duggan, deren Anwalt und wichtigen Zeugen. In ihrer Dokumentation blickt sie zurück auf die damaligen Geschehnisse und sucht nach Antworten.

Im Anschluss zeigt ZDFinfo um 21.45 Uhr mit "Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung" eine weitere Crime-Doku in Erstausstrahlung. Joanne Dennehy ermordete 2013 in Cambridgeshire innerhalb kürzester Zeit drei Männer und wurde zu einer der berüchtigtsten Serienmörderinnen Großbritanniens. Zwei neue Folgen von "Geständnisse eines Serienkillers" porträtieren ab 22.30 Uhr die Kanadierin Elizabeth Wettlaufer, die acht Menschen tötete, und den US-amerikanischen Frauenmörder Ted Bundy.

ZDFinfo zeigt "Kampf um die Wahrheit: Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan" erneut am Dienstag, 9. April 2019, um 10.30 Uhr.

