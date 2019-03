ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. März 2019

ZDFinfo

Woche 13/19 Donnerstag, 28.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.35 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Deutschland 2015 9.05 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz 9.50 ZDFzoom Auto gegen Fahrrad Muss Radfahren so gefährlich sein? Deutschland 2018 10.20 Die Abschlepper Eine Familie mit Haken 11.05 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 11.50 ZDF.reportage Die Staumacher Straßenbauer im Einsatz Deutschland 2014 12.20 Die Brückenbauer Stress, Stau, genervte Autofahrer Deutschland 2015 13.05 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018 13.35 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.50 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 18.20 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016 22.25 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 23.10 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018 23.50 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018 0.35 heute journal 1.05 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018 1.50 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018 2.40 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018 3.20 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016 "Verrat!" - Das Ende der Habsburger im Ersten Weltkrieg" um 3.30 Uhr entfällt 3.50 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall 4.35 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer

