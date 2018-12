Mainz (ots) -

Woche 50/18 Mittwoch, 12.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.32 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.05 Der Newall-Fall Großbritannien 2013 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 19.45 Die Verschleppten Erdogan geheimes Entführungs- und Folterprogramm Deutschland 2018 "Kampf gegen Atomschmuggler - Terrorgefahr durch schmutzige Bomben" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 23.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand 0.10 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer 0.55 heute journal 1.20 Kasachstan - Größenwahn und Krise 2.05 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan 2.50 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 3.35 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 4.20 Syriens Folterhölle Die Vermissten des Assad-Regimes Frankreich 2017 Woche 51/18 Dienstag, 18.12. Bitte Programmänderung beachten: 3.30 18 Tage Russland Hinter den Kulissen der Fußball-WM Russland 2018 "Verschwörung oder Wahrheit - MH17 - Abschuss über der Ukraine" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 19.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 6.15 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Blockade und Luftbrücke 7.00 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Aufbau und Krise 7.45 Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg Mauerbau und Konfrontation 8.30 Ku'damm '56 - Die Dokumentation Deutschland 2016 9.15 Ku'damm 59 - Die Dokumentation Deutschland 2018 10.00 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 10.45 Berlin Berlin Schmuggler, Mörder und Mafiosi Deutschland 2018 11.30 Berlin Berlin Kripo, Vopo, Freund und Helfer Deutschland 2018 12.15 Berlin Berlin Skandale, Lügen, Schimpf und Schande Deutschland 2018 13.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016 13.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015 14.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 "Die sieben größten Tricks der Populisten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 52/18 Freitag, 28.12. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 13.45 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Panik in L.A. um 13.45 Uhr - entfällt! 14.15 Die Science-Fiction-Propheten George Lucas: Star Wars USA 2011 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Alarmstufe Rot um 14.30 Uhr- entfällt! 15.00 Die Science-Fiction-Propheten Mary Shelleys Frankenstein USA 2011 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Die schwarzen Dreiecke um 15.15 Uhr - entfällt! 15.45 Die Science-Fiction-Propheten Isaac Asimov: Roboter und galaktische Imperien USA 2011 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Roswell, New Mexico um 16.00 Uhr - entfällt! 16.30 Die Science-Fiction-Propheten Arthur C. Clarke: Odyssee im Weltall USA 2011 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Verfolgungsjagd am Himmel 16.45 Uhr - entfällt! 17.15 Die Science-Fiction-Propheten Robert A. Heinlein: Starship Troopers USA 2011 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Zum Abschuss freigegeben um 17.30 Uhr - entfällt! 18.00 Die Science-Fiction-Propheten Philip K. Dick: Von Total Recall bis Minority Report USA 2011 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 0.00 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 2017 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Panik in L.A. um 24.00 Uhr - entfällt! 0.45 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Alarmstufe rot um 00.45 Uhr - entfällt! 1.30 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Das schwarze Dreieck um 01:30 Uhr - entfällt! 2.15 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 UFOs Declassified - Die Geheimakten - Roswell, New Mexico um 02.15 Uhr - entfällt! 3.00 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler UFOs Declassified - Die Geheimakten - Verfolgungsjagd am Himmel um 03.00 Uhr - entfällt! 3.45 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs UFOs Declassified - Die Geheimakten - Zum Abschuss freigegeben um 03.45 Uhr - entfällt! 4.15 Berlin Berlin Kripo, Vopo, Freund und Helfer Deutschland 2018 Mysterien des Weltalls um 04.15 Uhr - entfällt! __________________________________________________________ Woche 01/19 Samstag, 29.12. Programmänderung: 5.00 Ermittler! Tatort Berlin Leschs Kosmos - leben auf der Supererde um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 20.15 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Atomwissenschaftler als Zielscheibe Selbstmord oder Mord? Der Tod des Jeremiah Duggan um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor 21.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein 22.30 Täterjagd Der Fall Pierre & Gabrielle Labrell 23.15 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel 0.00 Täterjagd Der Fall Farid Ouzzane 0.45 Täterjagd Der Fall Marc Van Beers Täterjagd - Der Fall Willy Pomonti um 00.45 Uhr - entfällt! 1.30 Inside The Criminal Mind Serienkiller Täterjagd - Der Fall Christophe Lejard um 01.30 Uhr - entfällt! 2.15 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse 3.00 Inside The Criminal Mind Kidnapper 3.45 Inside The Criminal Mind Sektenführer (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________ Sonntag, 30.12. Programmänderungen: 19.00 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014 Ausgewiesen! - Die "Polenaktion" 1938 um 19.00 Uhr entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ _ Montag, 31.12. Programmänderungen: 9.15 ZDF-History Kennedy gegen Callas - Das Duell der Diven Deutschland 2018 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz - Gegen den Terror um 09.15 Uhr - entfällt! 10.00 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz - Schlachtfelder der Vergangenheit - um 10.00 Uhr - entfällt! 10.45 ZDFzeit Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen Deutschland 2018 Alarm! Bombenentschärfer im Einsatz - Kriegsgebiete um 10.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell