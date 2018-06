Palma de Mallorca (ots) - Rund 160 Gäste kamen am 15. Juni 2018 in die Career Andratx Nummer 30, um bei strahlendem Wetter die offizielle Eröffnung des Porta Mallorquina Immobilienshops in Portals Nous zu feiern. Der edle, ganz in weiß und grün gehaltene Shop liegt direkt an der Hauptstraße von Portals Nous, das vor allem für seinen Nobelhafen Puerto Portals bekannt ist.

Für die Inhaber Mirjana Antic und Timo Weibel ist es bereits die zweite Verkaufsregion, die sie als Porta Mallorquina Franchisepartner übernommen haben. Die beiden führen bereits erfolgreich den Immobilienshop in Santanyí. Die Region Portals Nous, die von Cas Catalá bis Palmanova reicht, ist für die beiden die ideale Ergänzung im Portfolio. Rund 200 Objekte umfasst das aktuelle Immobilienangebot in der Region, die Preise variieren zwischen rund 300.000 EUR für Apartments bis hin zur 14 Millionen Luxusvilla.

Trotz enger Terminplanung wegen des bevorstehenden Börsengangs der Muttergesellschaft Homes & Holiday AG, ließ es sich Porta Mallorquina Gründer Joachim Semrau nicht nehmen, dem Team persönlich zu gratulieren. Zu seiner guten Laune trug auch die bisher sehr positive Resonanz auf den bevorstehenden Börsengang bei. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis 21. Juni, der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt befindet sich auf https://www.homes-holiday.com/ir/

Mit den neun Standorten ist die Expansion der Gruppe auf den Balearen noch nicht abgeschlossen. Der nächste Eröffnungstermin steht bereits fest: Mitte Juli eröffnet der erste Immobilienshop auf Menorca, in der Hauptstadt Mahón.

