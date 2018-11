Mainz (ots) -

Woche 46/18 Mittwoch, 14.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Terra X Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht Deutschland 2014 6.20 Terra X Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County Jail 10.50 Weggesperrt - Frauen im Knast Freigang mit Folgen Deutschland 2017 11.35 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017 12.20 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 2017 13.05 planet e.: Verstrahlt in alle Ewigkeit Endlager verzweifelt gesucht Deutschland 2017 13.35 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.35 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.20 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputt Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika 22.25 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 0.10 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 0.55 heute journal 1.25 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA USA 2018 2.10 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven 2.55 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016 3.25 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 3.55 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 4.25 ZDF.reportage Ohne Zuhause Wohnungslos in Berlin Deutschland 2018 4.55 ZDFzoom Arbeit auf Zeit Wie der Staat seine Angestellten ausnutzt Deutschland 2018

