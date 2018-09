Mainz (ots) -

Woche 38/18 Mittwoch, 19.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.25 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten 11.10 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 11.55 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 12.25 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016 12.55 ZDF.reportage Ohne Zuhause Wohnungslos in Berlin Deutschland 2018 13.25 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 14.10 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017 14.40 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.10 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 23.10 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017 23.55 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 0.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016 0.55 heute journal 1.25 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff 2.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Inside Job 3.50 Dirty Dollars Medikamentenhandel 4.35 Dirty Dollars Menschenhandel

