Woche 28/18 Dienstag, 10.07. Bitte Programmänderungen, Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: Beginnzeitkorrekturen: 17.20 Promille, Punk und Poesie Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013 18.05 Von FDJ bis FKK Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013 18.50 Von Schlange stehen bis Selbernähen Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein 22.25 Goodbye DDR Erich und die Mauer 23.10 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013 23.55 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013 0.35 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013 1.25 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017 2.10 ZDF-History Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018 2.55 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 3.40 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 4.20 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 ______________________________________________________________ Freitag, 13.07. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 10.00 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England um 10.00 Uhr - entfällt! 10.45 Russlands Geheimnisse Überraschendes aus dem WM-Gastgeberland mit Matthias Fornoff Russland 2018 11.30 auslandsjournal - die doku Wolga, Wodka und WM Von Nischni Nowgorod bis Wolgograd Russland 2018 12.00 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Woche 29/18 Samstag, 14.07. Programmänderung: 6.45 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016 Weltmeisterschaft der Spione - Russland gegen England um 06.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Sonntag, 15.07. Programmänderung: 13.30 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018 ZDF-History: Junger Ruhm und früher Tod - um 13.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung: 3.45 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018 ZDF-History: Junger Ruhm und früher Tod - um 03.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Montag, 16.07. Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 14.30 Putins Rache - Angriff auf die US-Wahl USA 2017 Krankenakte X um 15.00 Uhr - entfällt! Krankenakte X um 15.45 Uhr - entfällt! 16.10 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 Krankenakte X um 16.30 Uhr - entfällt! 16.55 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010 Krankenakte X um 17.15 Uhr - entfällt! 17.30 Leschs Kosmos Gefahr im Anflug: Monster-Mücken Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

