ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 19/25 Sonntag, 04.05. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 0.45 Leave No Trace - Meine Wildnis (Leave No Trace) Tom Thomasin McKenzie Will Ben Foster Mr. Walters Jeff Kober Dale Dale Dickey Regie: Debra Granik USA 2018 2.25 neoriginal Missing Lisa Good memories are for liars (vom 16.9.2020) 3.10 neoriginal Missing Lisa Never trust in Holy Fathers (vom 16.9.2020) 4.00 neoriginal Riding in Darkness Neue Verhältnisse Schwedisch-deutsche True-Crime-Serie (vom 18.1.2023) 4.45 neoriginal Riding in Darkness Die ganze Wahrheit Schwedisch-deutsche True-Crime-Serie (Text und weitere Angaben s. 5.5.2025) 5.25 Death in Paradise -6.20 Wahrheit und Fälschung (vom 2.9.2014) (Der Spielfilm „Stiller Verdacht“ um 0.45 Uhr und 3.50 Uhr entfällt.) Montag, 05.05. Bitte Programmänderungen beachten: 6.20 MAITHINK X - Die Show Ungerechte Klimapolitik: Wer zahlt den Preis? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 9.3.2025) Deutschland 2025 („Riding in Darkness: Die ganze Wahrheit“ wurde auf Sonntag, 04.05.2025, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.50 Uhr wie vorgesehen.)

