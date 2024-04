ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/24

Mainz (ots)

Woche 17/24 Do., 25.4. 0.30 heute journal update Bitte Änderung beachten: Moderation: Gundula Gause Bitte streichen: Christopher Wehrmann Fr., 26.4. 0.15 heute journal update Bitte Änderung beachten: Moderation: Wulf Schmiese Bitte streichen: Christopher Wehrmann Woche 18/24 Fr., 3.5. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Die längste Beziehung im Leben Geschwister - und wie sie uns prägen Woche 19/24 So., 5.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Reicher Nachbar Schweiz Leben und Arbeiten in der Grenzregion Film von Eva Schiller und Sven Class Deutschland 2024 Woche 21/24 Fr., 24.5. Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten: 2.45 Familie Anders - Willkommen im Nest (VPS 2.44/HD/AD/UT) Fabian Anders Moritz Treuenfels Paula Anders Bettina Burchard Tess Scharper Gisa Flake Tom Scharper Knud Riepen Moni Berner Ramona Kunze-Libnow Ibrahim Yildiz Vedat Erincin Mathilda Anders Heidi Tebroke und andere Schnitt: Melanie Landa Musik: Natalie Hausmann Kamera: Theresa Maué Buch: Stephanie Dörner, Marita Nienstedt Regie: Sophie Averkamp (Erstsendung 12.3.2023) Deutschland 2023 4.15 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) Alle wollen Stockl (von 16.10 Uhr) Sven Hansen Igor Jeftic Anton Stadler Dieter Fischer Miriam Stockl Marisa Burger Michael Mohr Max Müller Marie Hofer Karin Thaler Gert Achtziger Alexander Duda Christian Bach Patrick Kalupa und andere Buch: Ariane Homayounfar, Joachim Braner Regie: Werner Siebert Deutschland 2017 5.00- hallo deutschland (VPS 4.50) 5.35 ("Bodyguard (1)" sowie "Deutschland von oben" entfallen.) Woche 22/24 Sa., 25.5. Bitte Programmänderung ab 3.25 Uhr beachten: 3.25 Familie Anders - Zwei sind einer zu viel (VPS 3.24/HD/AD/UT) Fabian Anders Moritz Treuenfels Paula Anders Bettina Burchard Rebecca Renner Bettina Zimmermann Mario Kortner Kai Wiesinger Moni Berner Ramona Kunze-Libnow Ibrahim Yildiz Vedat Erincin Mathilda Anders Heidi Tebroke und andere Schnitt: Melanie Landa Musik: Natalie Hausmann Kamera: Theresa Maué Buch: Stephanie Dörner, Marita Nienstedt Regie: Sophie Averkamp (Erstsendung 19.3.2023) Deutschland 2023 4.55 zdf.formstark (HD) Deutschland 2024 5.00- Länderspiegel (HD/UT) 5.30 (von 17.05 Uhr) Moderation: Ralph Schumacher Deutschland 2024 ("Bodyguard (2)" sowie die Wiederholung "einfach Mensch" entfallen.) So., 26.5. Bitte Programmänderung ab 1.20 Uhr beachten: 1.20 "Aus Mut gemacht" (VPS 1.19/HD) Abschlussveranstaltung zu 75 Jahre Grundgesetz Deutschland 2024 3.05 Unter Feinden (VPD 3.30) 4.35 zdf.formstark (VPS 5.00) zu So., 26.5. 4.45- Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) 5.30 Alles neu macht die Mai (von 16.15 Uhr) Sven Hansen Igor Jeftic Anton Stadler Dieter Fischer Miriam Stockl Marisa Burger Michael Mohr Max Müller Marie Hofer Karin Thaler Gert Achtziger Alexander Duda Sandra Mai Sina Wilke und andere Buch: Claudia Leins Regie: Werner Siebert Deutschland 2017 ("Bodyguard (3)" sowie die Wiederholung "Berlin direkt" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell