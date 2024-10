ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung Woche 49/24 Mittwoch, 04.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 20.15 Neu Single Bells - 12 Dates till Christmas Pascal Romantische Comedyserie 20.35 Single Bells - 12 Dates till Christmas Fonny Romantische Comedyserie 21.00 Single Bells - 12 Dates till Christmas Anthony Romantische Comedyserie 21.25 Single Bells - 12 Dates till Christmas Lukas Romantische Comedyserie 21.45 Single Bells - 12 Dates till Christmas Hendrik Romantische Comedyserie 22.15 Single Bells - 12 Dates till Christmas Alex Romantische Comedyserie 22.35 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens I Romantische Comedyserie 23.00 Single Bells - 12 Dates till Christmas Jens II Romantische Comedyserie 23.25 Single Bells - 12 Dates till Christmas Giel Romantische Comedyserie 23.50 Single Bells - 12 Dates till Christmas Mathias Romantische Comedyserie 0.10 Single Bells - 12 Dates till Christmas Laurent Romantische Comedyserie 0.35 Single Bells - 12 Dates till Christmas Secret Santa Romantische Comedyserie 1.00 30 Minuten oder weniger (30 minutes or less) Nick Jesse Eisenberg Dwayne Danny R. McBride Chet Aziz Ansari Travis Nick Swardson Kate Dilshad Vadsaria Juicy Bianca Kajlich Regie: Ruben Fleischer USA 2011 2.15 Die glorreichen 10 Die gruseligsten Geschichten der Geschichte (vom 3.6.2018) 3.00 Sketch History Neues von gestern (vom 17.5.2018) 3.25 Terra X Ein Moment in der Geschichte Cäsars Ermordung 4.10 Terra X Ein Tag im Alten Rom (vom 7.1.2017) 4.50 Terra X Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom (vom 11.8.2019) 5.35 Terra X -6.20 Der letzte Tag von Pompeji (vom 17.5.2020) (Die Sendung „Wilsberg – Blinde Flecken“ wurde auf Mittwoch, 11.12.2024, verschoben.) Donnerstag, 05.12. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.20 Terra Xpress Aufbruch in den Alpen - wenn die Wildnis zurückkehrt (vom 13.12.2023) Deutschland 2023 6.50 Das Erbe der Guldenburgs Das letzte Vermächtnis (ZDF 8.2.1987) 7.30 Löwenzahn Classics Peter und das Biest vom Bärensee 7.55 Löwenzahn Classics Katz und Maus 8.25 Stadt, Land, Lecker (vom 19.2.2020) Deutschland 2018 9.10 Die Küchenschlacht Adventswoche mit Mario Kotaska (ZDF 5.12.2022) Deutschland 2022 9.50 Duell der Gartenprofis (ZDF 19.5.2024) Deutschland 2024 10.35 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 10.3.2021) Deutschland 2021 11.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 17.2.2023) Deutschland 2023 12.25 Death in Paradise Der Silberschatz (vom 7.10.2016) (Die Sendung „heute-show präsentiert: Till to go“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen.)

