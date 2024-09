ZDFneo

Anleitung für "Gute Gefühle": ZDFneo präsentiert Show mit Dr. Leon Windscheid

Immer gut gelaunt und positiv sein: Die meisten Menschen wollen dieses Bild vermitteln, doch im Inneren leiden viele unter Ängsten, Selbstzweifel, Wut und Verzweiflung. Warum fühlt der Mensch, was er fühlt – und was prägt das Gefühlsleben nachhaltig? In seiner Show "Gute Gefühle" liefert Psychologe Dr. Leon Windscheid Antworten und verblüffende Ansätze, die zeigen, welche Hebel das eigene Fühlen beeinflussen können. ZDFneo zeigt die drei Folgen der Show "Gute Gefühle" am 6., 13. und 20. Oktober 2024, jeweils sonntags um 22.45 Uhr. In der ZDFmediathek sind sie bereits am Montag, 30. September 2024, ab 15.00 Uhr abrufbar.

In seiner Show offenbart Dr. Leon Windscheid neue wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie und nimmt mit auf eine rasante Expedition in die Welt der Gefühle. Dabei klärt er, welche Wirkmacht andere Personen und die Gesellschaft auf das individuelle Fühlen haben.

Wie entstehen Gefühle?

Ein Reiz, ein Trigger von außen – und es entsteht ein Gefühl. Der Mensch fühlt aber nicht nur für sich selbst, sondern auch mit und für andere. Die eigene Gefühlswelt wird besonders in der Kindheit geprägt – und da spielen die Eltern eine zentrale Rolle. Leon Windscheid nimmt im ersten Teil seiner Bühnenshow das Publikum mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zu sehen am Sonntag, 6. Oktober 2024, 22.45 Uhr.

Die gute Seite der schlechten Gefühle

Der Alltag besteht aus Gefühlen – guten wie schlechten. Aber was passiert dabei im Menschen? Und wie kann man mit den eigenen Gefühlen besser umgehen? Um Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen zu können, muss man zuerst besser verstehen, was man fühlt. Und dann wird es richtig spannend: Denn auch negative Gefühle wie beispielsweise Neid, Wut, Scham können eine gute Seite haben. Im zweiten Teil seiner Bühnenshow erklärt Leon Windscheid wissenschaftlich die gute Seite der schlechten Gefühle – und lässt das Publikum unterhaltsam mitfühlen. Zu sehen am Sonntag, 13. Oktober 2024, 22.45 Uhr.

Wie geht gutes Fühlen?

Wenn negative Gefühle auch eine gute Seite haben – können auch positive Gefühle negative Seiten haben? Leon Windscheid erklärt in der dritten Folge seiner Bühnenschau, dass wir in einer toxisch positiven Welt leben und so viel von unseren positiven Gefühlen erwarten, dass wir sie uns oft kaputt machen. Am Ende seiner wissenschaftlichen und emotionalen Reise in die Welt der Gefühle kommt er zu dem Schluss: Alle Gefühle sind gute Gefühle. Zu sehen am Sonntag, 20. Oktober 2024, 22.45 Uhr.

