ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 20/24 Sonntag, 12.05. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 10.5.2024) 23.20 Edins Neo Night Late-Night-Show mit Edin Hasanovic Zu Gast: Steven Gätjen (von 22.15 Uhr) 23.50 Neo Ragazzi Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Zu Gast: Edin Hasanovic, Ilka Bessin, Ranga Yogeshwar (vom 25.4.2024) 0.35 Official Secrets - Gefährliche Wahrheit (Official Secrets) 2.20 neoriginal Becoming Charlie Gegen den Strom 2.35 neoriginal Becoming Charlie Sie und Er 2.50 neoriginal Becoming Charlie Was ich nicht bin 3.05 neoriginal Becoming Charlie Fehl am Platz 3.25 neoriginal Doppelhaushälfte Meta 4.00 neoriginal Doppelhaushälfte Werwolf-Mafia 4.25 neoriginal Doppelhaushälfte Nacht in Finsterfelde 4.50 "heute-show"-Online Clip Kampf gegen den Fachkräftemangel Larissa als Verwaltungsfachkraft 5.00 Der junge Inspektor Morse -6.30 Mädchen (vom 10.9.2017)

