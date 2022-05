ZDFneo

"Am Ende – Die Macht der Kränkung": ZDFneo dreht neue Folgen der Anthologie-Serie

Nach "Am Anschlag – Die Macht der Kränkung" (2021 in ZDFneo) entstehen für ZDFneo und den ORF derzeit in Wien und Umgebung sechs neue Folgen der Anthologie-Serie "Am Ende – Die Macht der Kränkung". Das Oberthema ist erneut die Kränkung und wie diese das Leben prägt. Die Figuren und Handlungen sind neu und eigenständig. Es spielen Golo Euler (David), Philip Froissant (David, jung), Barbara Auer (Davids Mutter), Henriette Richter-Röhl (Davids Mutter, jung), Thomas Thieme (Davids Vater), Shenja Lacher (Davids Vater, jung), Angelina Häntsch (Davids Frau), Luise Hart (Davids Frau, jung) sowie Mohamed Achour, Antonia Bill, Rojan Juan Barani, Gizem Emre, Lilia Herrmann, Nils Hohenhövel, León Orlandianyi, Emilie Neumeister, Michael Pink, Victoria Trauttmansdorff und andere. David ist viel zu früh gestorben, die Trauer und das Entsetzen über die Ungerechtigkeit des Schicksals sind groß. Als bei der Trauerfeier ein Brief des Toten verlesen wird, in dem er sich an die Hinterbliebenen wendet, sehen diese sich plötzlich mit einer Abrechnung konfrontiert. Zu spät habe er selbst erkannt, so David, dass alles, was ein Mensch tut oder unterlässt, Auswirkungen auf andere hat. Davids Worte entzünden schwelende Konflikte. Während sich die von ihm gesäte Kränkung ausbreitet wie ein ansteckender Virus, und man beginnt, einander gegenseitig zu bezichtigen, geht eine zweite Erzählebene zurück in die Vergangenheit. Es werden einschneidende Erlebnisse und Kränkungen in Davids Leben beleuchtet, von seiner Jugend bis kurz vor seinem Tod. Aus der Perspektive seiner Schwester, seines besten Freundes, seiner Mutter, seiner Frau und seines Sohnes werden die Wunden aufgezeigt, die Kränkungen hinterlassen. Und so entsteht wie aus Puzzlesteinen nicht nur ein Bild des Verstorbenen, sondern auch aller anderen Protagonisten. Ein Reigen der Kränkungen. Daniel Prochaska inszeniert die Drehbücher von Agnes Pluch, Marie-Therese Thill und Rebekka Reuber. Die neoriginal-Serie "Am Ende – Die Macht der Kränkung" ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig, Producerin: Gudula von Eysmondt), gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Filmfonds Wien. Die Redaktion liegt bei Silvia Hubrich (ZDF), die ZDFneo-Koordinatorin ist Christiane Meyer zur Capellen. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 20. Juli 2022, die Sendetermine stehen noch nicht fest. Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 – 66985-180; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diemachtderkraenkung Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/

