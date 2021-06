ZDFneo

"Unit 42": Neue Folgen der Krimiserie in ZDFneo und ZDFmediathek

Mainz (ots)

In ZDFneo sind zehn neue Episoden der belgischen Krimiserie "Unit 42" als Free-TV-Premiere zu sehen: Ab Freitag, 25. Juni 2021, 21.55 Uhr, strahlt der Digitalsender die gesamte zweite Staffel am Stück aus. Ab dem Folgetag, Samstag, 26. Juni 2021, 10 Uhr, sind die Episoden einen Monat lang, bis zum 25. Juli 2021, in der ZDFmediathek abrufbar.

In der Auftaktfolge " BLOG-MUM Teil 1" sind die Bloggerin Patricia Remacle (Karin Clercq) und ihre elfjährige Tochter Léa (Julianne Lepoureau) verschwunden. Die in Trennung lebende Mutter wird von ihrem Noch-Ehemann Pierre (Fabrizio Rongione) als vermisst gemeldet. Was zunächst nach dem Abtauchen der Mutter wegen des Sorgerechtsstreits aussieht, nimmt eine tragische Wendung, als Patricia tot aufgefunden wird. Schon bald gibt es Gewissheit: Was nach Selbstmord aussieht, ist die Inszenierung eines skrupellosen Täters.

Fieberhaft wird nach dem verschwundenen Mädchen und nach einer Spur zum Täter gesucht. Hatte Patricia Feinde, weil sie ihre Tochter stark im Internet exponierte und ein User das Mädchen aus diesem Umfeld befreien wollte? Oder ist der Streit zwischen dem in Trennung lebenden Ehepaar eskaliert?

"BLOG-MUM Teil 2" ist direkt im Anschluss zu sehen. Die acht weiteren Folgen der zweiten Staffel "Unit 42" schließen sich an.

"Unit 42" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/unit-42

