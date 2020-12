"Die Lieferung" mit Fynn Kliemann ab Silvester in der ZDFmediathek und in ZDFneo

ZDFneo

"Hast Du schon mal 'ne Sonnenliege mit 'ner Turbine gesehen?" Multitalent und Do-it-yourself-König Fynn Kliemann verbringt für die neue fünfteilige Show "Die Lieferung" fünf Tage mit Freundinnen und Freunden auf einem Gutshof in Thüringen und kommt dort auf verrückte Ideen. Ab Donnerstag, 31. Dezember 2020, 10.00 Uhr, ist "Die Lieferung" in der ZDFmediathek abrufbar. ZDFneo zeigt zwei Folgen am Silvestertag ab 14.30 Uhr. Die Folgen 3, 4 und 5 sind an den Samstagen 16., 23. und 30. Januar 2021, jeweils um 18.45 Uhr, in ZDFneo zu sehen.

Jeden Morgen bringt ein LKW eine Überraschungslieferung: Mal ist es eine Turbine, mal schnöde Umzugskartons oder eine auseinandergebaute Waschanlage und mal Propangas, Kupferrohre oder Hunderte von Gummibändern und Fahrradschläuchen. Die Aufgabe der Clique ist es, innerhalb von acht Stunden aus dieser Lieferung etwas Verrücktes zu bauen.

Fynn Kliemann tüftelt zusammen mit Snowboarderin Silvia Mittermüller, Parkour-Athletin Silke Sollfrank, Ingenieur Oliver Baum, Maschinenbauer Felix Gervink und Brian Jakubowski, der sich auch gerne als Experte für Lebensweisheiten einen Namen macht. Gemeinsam grübeln, hämmern und schweißen sie und haben nebenbei noch jede Menge Spaß.

Am Ende eines jeden Tages nimmt die Physikerin Dr. Kerstin Göpfrich die kreativen Konstrukte genau unter die Lupe und bewertet die originellen Ideen. Halten sie der wissenschaftlichen Beurteilung Stand oder scheitern sie kläglich?

