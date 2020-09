ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 41/20 Samstag, 03.10. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Zurück in die Zukunft (Back to the Future) Marty McFly Michael J. Fox Lorraine Baines Lea Thompson George McFly Crispin Glover Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Biff Tannen Thomas F. Wilson Regie: Robert Zemeckis USA 1985 22.00 Zurück in die Zukunft II (Back to the Future II) Marty McFly / Marty McFly Jr. / Marlene McFly Michael J. Fox Lorraine Lea Thompson Biff Tannen / Griff Thomas F. Wilson Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Jennifer Elizabeth Shue Regie: Robert Zemeckis USA 1989 23.30 Zurück in die Zukunft III (Back to the Future III) Marty McFly / Seamus McFly Michael J. Fox Clara Clayton Mary Steenburgen Buford 'Mad Dog' Tannen / Biff Tannen Thomas F. Wilson Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Regie: Robert Zemeckis USA 1990 (Bitte streichen: "20.15: Titel folgt". Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen.) Sonntag, 04.10. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 22.35 2 Fast 2 Furious Brian O'Connor Paul Walker Roman Pearce Tyrese Gibson Carter Verone Cole Hauser Monica Fuentes Eva Mendes Regie: John Singleton USA 2003 0.15 Death Race 1.55 2012 (von 20.15 Uhr) 4.20 White Squall - Reißende Strömung (Der Spielfilm "Repo Men" entfällt.) Montag, 05.10. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.30 The Rookie Menschenjagd (vom 21.2.2020) John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Bill Johnson USA 2018 7.10 The Rookie Vogelfrei (vom 21.2.2020 John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andere Buch: Alexi Hawley Regie: Valerie Weiss USA 2018 7.50 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 7.10.2011) 8.45 Stadt, Land, Lecker (vom 23.3.2020) 9.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 2.10.2020) 10.20 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 17.3.2017) 11.15 Dinner Date Helen Die Datingshow mit Biss (vom 7.8.2020) 12.00 Monk Mr. Monk heiratet Sharona (vom 25.9.2016) (Die Sendungen "Terra Xpress" und "Candice Renoir" entfallen. Weiterer Ablauf ab 12.40 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell