ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 17. Juni 2020

Mainz (ots)

Woche 30/20 Donnerstag, 23.07. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 20.15 neoriginal Sløborn (1) Ankunft Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Devid Aaron Hilmer Ella Lea van Acken Arne Ponz Arnd Klawitter Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 21.00 neoriginal Sløborn (2) Wirt Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Devid Aaron Hilmer Ella Lea van Acken Arne Ponz Arnd Klawitter Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 21.50 neoriginal Sløborn (3) Komplizen Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Devid Aaron Hilmer Ella Lea van Acken Arne Ponz Arnd Klawitter Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 22.35 neoriginal Sløborn (4) Wahrscheinlichkeiten Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Devid Aaron Hilmer Ella Lea van Acken Arne Ponz Arnd Klawitter Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 (Bitte streichen: 20.15 Uhr Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.25 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 24.07. Bitte nochmalige Programmänderung beachten: 20.15 neoriginal Sløborn (5) Gegenwelt Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Devid Aaron Hilmer Ella Lea van Acken Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 21.05 neoriginal Sløborn (6) Landunter Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Yvonne Precht Linda Stockfleth Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 21.50 neoriginal Sløborn (7) Widerstand Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 22.40 neoriginal Sløborn (8) Zuflucht Achtteilige Dramaserie Free-TV-Premiere Evelin Kern Emily Kusche Richard Kern Wotan Wilke Möhring Nikolai Wagner Alexander Scheer Magnus Fisker Roland Møller Merit Ponz Laura Tonke Helena Kern Annika Kuhl Hermann "Herm" Schwarting Adrian Grunewald Mikkel Schwarting Urs Rechn Milan Marc Benjamin Fiete Mansur Tim Bulow Schnitt: Marc Hofmeister, Robert Hauser, William James, Zoe Dahmen Kamera: Christian Alvart, Christian Huck Buch: Christian Alvart, Erol Yesilkaya, Henner Schulte-Holtey, Siegfried Kamml, Arend Remmers Regie: Christian Alvart, Adolfo Kolmerer Gemeinschaftsproduktion von von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, Tobis Film und Trust Nordisk Deutschland 2020 (Bitte streichen: 20.15 Uhr Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.40 Uhr wie vorgesehen.)

