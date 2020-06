ZDFneo

Woche 28/20 Freitag, 10.07. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.50 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (1) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Venla Venla Ronkainen Raunola Jari Virman Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Buch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 2.35 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (2) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Venla Venla Ronkainen Raunola Jari Virman Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Buch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 3.20 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (3) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 4.05 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (4) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 4.50 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (5) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Venla Venla Ronkainen Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Buch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 5.35 Terra X -6.35 Eine Erde - viele Welten Inseln (vom 22.9.2018) Deutschland/Großbritannien 2016 (Die Sendungen "Die Brücke - Transit in den Tod (1) und (2)" entfallen.) Woche 29/20 Samstag, 11.07. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.35 Terra X Die Magie der Farben 1. Von Höhlenrot und Göttergelb 7.20 Terra X Die Magie der Farben 2. Von Königspurpur und Jeansblau 8.05 Terra X Australien-Saga 1. Auf den Spuren der Entdecker 8.45 Terra X Australien-Saga 2. Von Menschen und Meer 9.30 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen 10.15 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde 11.00 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Geheimnisvolle Botschaften 11.45 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Rätselhafte Bauten (Weiterer Ablauf ab 12.25 Uhr wie vorgesehen.) ........................................... 1.40 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (6) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Buch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 2.20 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (7) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 3.00 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (8) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 3.45 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (9) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Venla Venla Ronkainen Raunola Jari Virman Hanna Lorenz Lilli Salonen Marcus Eiben Clemens Schick Gunilla Lorenz Maria Ylipää Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 4.25 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (10) Nina Kautsalo Iina Kuustonen Thomas Lorenz Maximilian Brückner Marita Kautsalo Pihla Viitala Niilo Aikio Janne Kataja Elina Kautsalo Susanna Haavisto Reino Ylikorpi Taneli Mäkelä Venla Venla Ronkainen Raunola Jari Virman Hanna Lorenz Lilli Salonen Marcus Eiben Clemens Schick Gunilla Lorenz Maria Ylipää Schnitt: Iikka Hesse Musik: Vladislav Delay Kamera: Mikael Gustafsson Drehbuch: Joona Tena Regie: Hannu Salonen Gemeinschaftsproduktion von Yellow Film & TV, Bavaria Fiction, Business Finland, Finnish Film Foundation, Lagardère Studios Distribution, YLE Finnland 2019 5.05 Terra X -6.05 Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte Film von Gerhard Rekel (vom 16.6.2020) Deutschland 2020 (Bitte streichen: "Titel folgt" um 1.40 Uhr.) Sonntag, 12.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.05 Terra X Deutschland von oben 3 Stadt (vom 18.5.2013) 6.50 Terra X Deutschland von oben 3 Land (vom 25.5.2013) 7.30 Terra X Deutschland von oben 3 Fluss (vom 1.6.2013) 8.15 Terra X Die Europa-Saga Woher wir kommen - wer wir sind 9.00 Terra X Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken 9.45 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen (Die Sendung "Frag den Lesch" um 7.10 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 13.07. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 2.15 2012 Jackson Curtis John Cusack Adrian Helmsley Chiwetel Ejiofor Kate Curtis Amanda Peet Noah Curtis Liam James Lilly Curtis Morgan Lily Gordon Silberman Thomas McCarthy Carl Anheuser Oliver Platt Laura Wilson Thandie Newton Präsident Wilson Danny Glover Charlie Frost Woody Harrelson Regie: Roland Emmerich USA 2009 4.35 Terra Xpress Mein Strand gehört mir und der Traum vom Inselglück (vom 4.2.2020) Deutschland 2019 5.05 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen 5.50 Terra X -6.35 Die Europa-Saga Was wir erschaffen - was wir uns leisten (Die Sendungen "Deutschland von oben 3: Fluss", "Die Europa-Saga" um 3.00 Uhr und 3.45 Uhr entfallen.) Dienstag, 14.07. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.35 Terra X Die Europa-Saga Was uns eint - was uns teilt 7.15 Terra X Die Europa-Saga Wo wir stehen - was uns bleibt 8.00 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler 8.55 Stadt, Land, Lecker 9.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter 10.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter 11.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss 12.10 Monk Mr. Monk und der älteste Mann der Welt 12.50 Monk Mr. Monk geht mit Sharona ins Theater (Weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen.)

