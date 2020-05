ZDFneo

Deutsche Erstausstrahlung in ZDFneo: Krimiserie "Hidden Agenda"

Alle Folgen im Binge und abrufbar in der ZDFmediathek

Im schwedischen Familienunternehmen Schale steht ein Generationswechsel an. Voller Stolz übergibt Senior Carl Johan Schale (Dag Malmberg) sämtliche Aufgaben und die volle Verantwortung an seinen Sohn Philip (Björn Elgerd). Kurze Zeit später ist der neue Firmenchef spurlos verschwunden. Das ruft ein ungleiches Ermittler-Duo auf den Plan. Die achtteilige ZDFneo-Serie "Hidden Agenda" ist am Freitag, 29. Mai 2020, ab 10.00 Uhr drei Monate lang mit allen Episoden in der ZDFmediathek abrufbar und ab 22.00 Uhr in ZDFneo als Deutschlandpremiere und im Binge zu sehen.

Emily Jansson (Josefin Asplund) ist eine ehrgeizige Steueranwältin, die in der namhaften Kanzlei Leijon Karriere machen möchte. Ihr Chef Magnus (Peter Gardiner), ein enger Freund der Familie Schale, erhält den Auftrag, den verschwundenen Sohn zu finden - diskret und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Als Emily den Fall übertragen bekommt, bietet sich ihr die Chance, sich zu profilieren.

Ex-Häftling Najdan "Teddy" Maksumi (Alexej Manvelov) freut sich nach zehn Jahren Gefängnis, endlich in Freiheit zu sein. Mit einer reinen Weste möchte er seine große Liebe Sara und die gemeinsame Tochter Lea zurückgewinnen. Seine Hoffnung, künftig nichts mehr mit dem kriminellen Milieu zu tun zu haben und sich von der serbischen Bruderschaft lossagen zu können, währt jedoch nur kurz. Für den neuen Boss seines Viertels soll Teddy herausfinden, wer die junge Frau ist, die sich ausgerechnet in seinem Revier herumtreibt und anscheinend Untersuchungen anstellt. Emilys Anwesenheit fällt sofort auf, denn die luxuriöse Welt, in der sie zu Hause ist, und die Welt der Bandenkriminalität überschneiden sich in der Regel nicht.

Während Emily und Teddy anfänglich gegeneinander arbeiten, wird aus den beiden ganz ungeplant ein Team. Sie dringen immer weiter ein in die dubiosen Hintergründe um Philip Schales Verschwinden und geraten in Lebensgefahr. Dabei müssen sie sicher geglaubte Spielregeln, Freunde und Vertraute komplett infrage stellen. Schließlich finden sie sich genau dort wieder, wo sie niemals sein wollten.

Die schwedisch-deutsche Serie, die ZDFneo koproduziert hat, basiert auf der Romanvorlage des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus. Er ist einer der angesehensten Strafverteidiger des Landes und gehört zu den erfolgreichsten schwedischen Schriftstellern.

