Collien Ulmen-Fernandes dreht für ZDFneo Social Factual: "No More Boys and Girls"

Collien Ulmen-Fernandes in der Maria-Sibylla Merian Schule in Köln mit den Schülern der Klasse 2b. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Martin Rottenkolber" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Bereits Siebenjährige haben konservative Rollenbilder. Das Verhalten Erwachsener, Spielzeug und auch Kleidung sollen erheblich dazu beitragen. Ob das stimmt und was genau dahinter steckt, findet ZDFneo in einem neuen Social Factual heraus, das seit Montag in Köln gedreht wird. Die Moderation des Zweiteilers übernimmt Collien Ulmen-Fernandes.

Bavaria Entertainment, vertreten durch Oliver Fuchs und Alessandro Nasini, produziert im Auftrag von ZDFneo. Brigitte Duczek zeichnet als ZDF-Redakteurin verantwortlich. ZDFneo-Koordinator ist Fabian Strauß.

Die Ausstrahlung in ZDFneo ist im November 2018 geplant.

