Neue ZDFneo-Serie: "Greyzone - No Way Out"

Mainz (ots) - Deutschlandpremiere für die von ZDFneo koproduzierte Thrillerserie "Greyzone - No Way Out": Ab 13. September 2018 zeigt ZDFneo die Serie jeweils donnerstags, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen. In der ZDFmediathek sind alle zehn Folgen bereits ab Donnerstag, 13. September 2018, 10.00 Uhr, abrufbar.

Skizziert werden die Ereignisse vor einem Terrorangriff in Skandinavien: Victoria Rahbeck (Birgitte Hjort Sørensen), eine alleinerziehende Mutter aus Kopenhagen, arbeitet in Stockholm für eine führende Entwicklungsfirma im Bereich Drohnen-Technologie. Bei einer internationalen Konferenz in Frankfurt trifft sie ihren ehemaligen Kommilitonen Iyad (Ardalan Esmaili). Das nette Wiedersehen wird zu einer lebensgefährlichen Begegnung für Victoria und ihren fünfjährigen Sohn Oskar (Virgil Katring-Rasmussen): Iyad entpuppt sich als Mitglied einer Terrorzelle, die in Skandinavien einen Anschlag plant. Er nimmt Mutter und Sohn in ihrer Wohnung gefangen. Victoria soll für den Anschlag eine Kampfdrohne programmieren.

