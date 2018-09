Mainz (ots) -

Woche 41/18 Samstag, 06.10. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.15 Die Logan Verschwörung (Erased) Logan Aaron Eckhart Amy Liana Liberato Anna Olga Kurylenko Derek Kohler Neil Napier Principal Gibbins Kate Linder Floyd Alexander Fehling James Halgate Garrick Hagon Regie: Philipp Stölzl USA 2011 0.50 The Aliens Das Halbblut (vom 25.10.2016) 1.35 The Aliens Die Rückkehr (vom 25.10.2016) 2.20 The Aliens Die Falle (vom 25.10.2016) 3.05 The Aliens Der Tunnel (vom 25.10.2016) 3.50 The Aliens Der Auftragskiller (vom 25.10.2016) 4.35 The Aliens Der Plan (vom 25.10.2016) 5.20 Terra X -6.00 Eine Erde - viele Welten Dschungel (vom 16.4.2017) (Der Spielfilm "The Saint - Der Mann ohne Namen" wird zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. "Terra Xpress" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell