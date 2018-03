Mainz (ots) -

Woche 14/18 Sonntag, 01.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 23.45 Fackeln im Sturm Wenn Sterne fallen 1.10 Fackeln im Sturm Am Rande des Abgrunds 2.35 Fackeln im Sturm Bürgerkrieg 4.00 Fackeln im Sturm Die Ketten fallen 5.25 Fackeln im Sturm -6.50 Unversöhnliche Rache (Text und weitere Angaben s. 2.4.2018) (Der Spielfilm "Ein Goldfisch an der Leine" entfällt.) Montag, 02.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.50 God's Cloud An der Seite der Armen (vom 24.12.2014) 7.20 Terra X Imperium der Päpste Verschwörung im Vatikan (vom 2.4.2010) 8.05 Terra X Imperium der Päpste Flammen über Rom (vom 2.4.2010) (Die Sendung "Fackeln im Sturm: Unversöhnliche Rache" wurde auf Sonntag, 01.04.2018, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 8.50 Uhr wie vorgesehen.)

