Relaunch der Premium Accessoires Welt bei Breuninger Stuttgart

Nach Umbau: Neue Designer Shops und Luxusmarken

Mehr Premium-Accessoires, mehr Luxusmarken und ein modern-elegantes Shopping-Ambiente: Pünktlich zum Start der neuen Herbst-/Wintersaison präsentiert das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger die neu gestaltete Premium Accessoires Welt im Erdgeschoss des Stuttgarter Flagship Stores. Als besonderes Highlight erwartet Kunden dort künftig die originalgetreuen Accessoires-Shops von Designermarken wie Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Gucci, Saint Laurent und Valentino sowie eine eigene Abteilung für Design-Schmuck.

Am 26. September 2020 wird die neue Premium Accessoires Welt im Erdgeschoss des Stuttgarter Flagship Stores offiziell wiedereröffnet und mit Live-Musik sowie besonderen Highlight-Aktionen unter Wahrung des Breuninger Hygienestandards gefeiert. Auf über 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche werden künftig die neuesten Accessoires-Trends, Design-Klassiker sowie modische Liebhaberstücke präsentiert. Neben den bereits bestehenden Shops von Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Celine, Chloé, Givenchy und Loewe ergänzen die originalgetreuen Designer Shops von Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Gucci, Saint Laurent und Valentino das exklusive Accessoires-Portfolio. Auch die Multibrandfläche wurde neu inszeniert und um Luxusbrands wie Tod's, Boyy, Christian Louboutin, Jimmy Choo und Versace erweitert. Komplett neu entstanden ist eine Abteilung für Fashion- und Design-Schmuck, in der die aktuellen Kollektionen von Marken wie u.a. Elhanati, Eéra, Tilly Sveaas oder Charlotte Chesnais geführt werden.

"Wir freuen uns sehr, mit der neu gestalteten Premium Accessoires Welt einen besonderen Akzent in unserem Stuttgarter Flagship Store setzen zu können: Mit unseren exklusiven Designer Shops, unserem herausragenden Markenportfolio sowie einer neuartigen Schmuckabteilung möchten wir unsere Kunden stilvoll inspirieren und Lust auf Fashion und Trends machen", so Joachim Aisenbrey, Geschäftsführer Breuninger Stuttgart.

Das exklusive Interior Design der neuen Premium Accessoires Welt wurde in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Architektur- und Designbüro blocher partners gestaltet und besticht durch die Kombination vielfältiger Materialien: Naturstein und Marmor, gemixt mit metallischen Akzenten und einem feminin anmutenden Mobiliar, lassen ein elegantes Ambiente entstehen. Helle Sand- und Rosétöne sorgen dabei für eine einladende und warme Atmosphäre, die den Shoppingaufenthalt zu einem inspirierenden Erlebnis werden lässt.

