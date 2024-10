Generation Z steht auf Gold / Yugov-Umfage von Degussa zu Anlagestrategien der Deutschen

Degussa Goldhandel GmbH

Die Generation Z ist entweder vom Schicksal begünstigt oder vom Glück verfolgt: In der Gruppe der Befragten 25- bis 34-Jährigen haben eindeutig die meisten, nämlich fast die Hälfte, Gold in Form von Barren oder Münzen geerbt (23 Prozent) oder gekauft (22 Prozent). Das ergab eine repräsentative Umfrage der Degussa Goldhandel GmbH. Alle anderen Angehörigen der Altersklassen von 18 bis über 55 Jahren profitieren deutlich weniger von der Rallye, die der Goldpreis in den letzten Monaten erlebt hat. Yugov, von der Degussa mit der Befragung beauftragt, ermittelte lediglich zwischen 37 (18 bis 24 Jahre) und 15 Prozent (55 Jahre und älter).

Durch die Bank zufrieden mit der Wertsteigerung des Goldes sind alle glücklichen Besitzer von Münzen oder Barren. Die Zustimmungswerte liegen durch alle Altersklassen bei deutlich mehr als 50 Prozent (18-bis 24-Jährige) bis hin zu 71 Prozent bei den 41- bis 54-Jährigen.

Bei der Frage nach dem Anteil des Goldes im Anlageportfolio liegt wieder die Generation Z an der Spitze: 50 Prozent gaben an, dass das Edelmetall in ihrem Anlagemix 5 bis 10 Prozent ausmacht. Alle anderen haben durchweg einen geringeren Anteil im Depot. Für diese gibt es einen guten Tipp: Degussa Goldhandel bietet Anlegerinnen und Anlegern ab 1. Oktober an, bereits ab 25 Euro monatlich bequem und flexibel über den Degussa Sparplan in Gold zu investieren. Degussa bürgt für die Verwahrung und Verwaltung des physisch hinterlegten Goldes.

Der Degussa Goldsparplan kann unter www.degussa.com direkt abgeschlossen sowie über die Kooperationspartner Deutsche Bank ( www.db.com) und Postbank ( www.postbank.com) online vermittelt werden. Denn der Weg des Goldes führt seit 6000 Jahren kontinuierlich nach oben - und das schafft bisher keine andere Anlageklasse.

