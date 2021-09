eROCKIT Systems GmbH

Dieses Bike rockt sogar die Autobahn: 10 Fakten über eROCKIT

Bild-Infos

Download

Berlin / Hennigsdorf (ots)

Dieses Bike rockt sogar die Autobahn! In die Pedale treten, auf 90 km/h beschleunigen und alle anderen hinter sich lassen. Das geht mit dem eROCKIT. Für die einen das schnellste "Fahrrad" der Welt - in Wirklichkeit ein pedalgesteuertes Elektromotorrad, entwickelt und gebaut in Deutschland. Das eROCKIT unterscheidet sich in der Welt der Elektromobilität durch seinen besonderen Antrieb von allen anderen Fahrzeugen.

Hier die wichtigsten 10 Facts über das eROCKIT:

Warum hat das eROCKIT Pedale?

Über die Pedale reguliert man die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Eine Bewegung, die wir alle seit frühester Kindheit vom Fahrradfahren kennen und die wir jetzt in einer neuen Dimension erleben.

Was ist das Besondere am eROCKIT-Antrieb?

Das eROCKIT zeichnet sich durch den Human Hybrid Antrieb aus. Die Elektronik registriert die aufgewendete Muskelkraft und multipliziert diese über ein 50-Faches. Innerhalb von Sekunden beschleunigt man mit wenigen Tritten in die Pedale bis auf 90 km/h.

Wie ist das Fahrgefühl?

Das eROCKIT entfaltet eine besondere Magie. Eine Dynamik, die Körper und Geist beflügelt. Ein neues, eindrucksvolles Fahrerlebnis, das jeder Zweiradfan einmal erleben sollte.

Zu welcher Fahrzeugklasse gehört das eROCKIT?

Das eROCKIT ist ein Elektromotorrad (Fahrzeugklasse L3e / 125ccm-Kategorie / Leichtkraftrad).

Wo darf man mit diesem Bike fahren?

Das eROCKIT ist zugelassen für den Straßenverkehr, besitzt ein großes Kennzeichen und darf auf allen öffentlichen Straßen und Autobahnen gefahren werden.

Welchen Führerschein benötigt man?

Man benötigt einen Führerschein der Klasse A (A1 oder A2), die Pkw-Führerscheinerweiterung B196 oder einen älteren Pkw Führerschein (Klasse 3), ausgestellt vor dem 1.4.1980.

Wie groß ist die Reichweite pro Akku-Ladung?

Die Lithium-Ionen-Batterie besitzt eine Kapazität von 6,6 kWh und reicht für 120 Kilometer. Eine Ladung an der Haushaltssteckdose dauert 3-4 Stunden.

Welche Vorteile bietet das eROCKIT?

Im Gegensatz zu anderen Motorrädern ist der Fahrer des eROCKIT in Interaktion mit seinem Bike. Eine leichte und gesundheitsfördernde Bewegung. Das Fahrzeug (120 kg) ist wendig, agil und fährt nicht nur emissions- sondern auch steuerfrei. Geringe Wartungskosten. Strompreis auf 100 km ca. 1,70 EUR.

Was kostet das eROCKIT?

Mit einem Verkaufspreis von 11850 EUR ist das eROCKIT eines der günstigsten Elektromotorräder "Made in Germany". Besondere Merkmale: mehrfach prämiertes Design, moderner bürstenloser Permanentmagnet-Synchronmotor (Spitzenleistung 16kW), wartungsarmer Riemenantrieb, stylischer Aluminiumrahmen, Carbon-Applikationen, individualisierbare Gabel, moderne LED-Beleuchtung.

Wer steckt hinter eROCKIT?

eMobility-Pionier Andy Zurwehme hat eROCKIT Systems gegründet. Neben ihm steht ein internationales Team von Motorradexperten. Markus Leder (vormals Pininfarina Deutschland) verantwortet Produktion und Qualitätssicherung, Rowan Smith (CTO) baute bereits die schnellsten Motorräder der Welt, arbeitete für KTM und Suzuki. Als Investoren hat das Brandenburger Unternehmen u.a. Fußballstar Max Kruse (1. FC Union Berlin) sowie Medienunternehmer Aaron Troschke mit an Bord.

eROCKIT im Video: https://youtu.be/coKygPYClS4

Für individuelle Interviewanfragen, Rückfragen oder Testfahrten sprechen Sie uns bitte gern an. Die Bilder sind bei Nennung von eROCKIT frei zur Veröffentlichung für redaktionelle Berichterstattung. Auf Anfrage bieten wir auch Video-Footage an.

eROCKIT Social Media Links

Facebook Deutschland

Facebook International

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Original-Content von: eROCKIT Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell