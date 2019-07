Lufthansa Consulting GmbH

Lufthansa Consulting und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt vereinbaren strategische Innovationspartnerschaft

Förderung von Technologietransfer und Innovationen für gemeinsame Projekte

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Lufthansa Consulting (LCG) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) arbeiten in Zukunft enger zusammen und haben sich auf eine strategische Partnerschaft verständigt. Ziel der Kooperation ist es, von der DLR entwickelte neue Technologien und zukunftsträchtige Innovationen in markttaugliche und praxisnahe Lösungsansätze, Produkte und Dienstleistungen umzusetzen und LCG-Klienten in gemeinsamen Projekten verfügbar zu machen.

Die Zusammenarbeit mit dem DLR-Technologiemarketing ist insbesondere in den Bereichen Fluggesellschaften, Flughäfen und Verkehrsinfrastruktur vorgesehen, aber auch in anderen Branchen, in denen Technologien und Dienstleistungen aus den genannten Sektoren Anwendung finden können.

Ein konkretes Anwendungsthema ist beispielsweise die Entwicklung eines Lasersystems durch DLR zur berührungslosen Erkennung von Sprengstoff. Der Einsatz eines solchen Systems an Flughäfen hat neben den sehr wesentlichen Sicherheitsaspekten auch Auswirkungen auf die Durchlaufgeschwindigkeit von Passagieren bei Abfertigungsprozessen, einem aktuellen "Engpass" an allen Flughäfen.

"Konkrete Problemstellungen der Praxis treffen auf Forschung und Entwicklung und führen durch den intensivierten Austausch zu neuen Lösungsansätzen", so das gemeinsame Statement von Dr. Rolf-Dieter Fischer, Leiter DLR Technologiemarketing und Bernd Knabe, Kaufmännischer Leiter Lufthansa Consulting.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist eine mit öffentlichen Mitteln geförderte ingenieurwissenschaftliche Großforschungseinrichtung. In seinen Instituten an deutschlandweit 26 Standorten führt es Forschungsarbeiten zu wichtigen Themen wie Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheit durch. Das DLR Technologiemarketing arbeitet in branchenübergreifenden Netzwerken und setzt neueste Methoden des Innovationsmanagements zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ein.

Lufthansa Consulting ist eines der führenden Managementberatungsunternehmen in der Aviation Industrie. Die unabhängige Tochtergesellschaft der Lufthansa Group erarbeitet individuelle Lösungskonzepte für ihre internationalen Kunden von Airlines, Flughäfen, Behörden sowie branchenverwandten Institutionen.

Pressekontakt:

Lufthansa Consulting GmbH

Marlene Hollwurtel

Tel.: +49 151 589 40 538

Marlene.Hollwurtel@LHConsulting.com

www.LHConsulting.com

Original-Content von: Lufthansa Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell